رفع العلم السعودي على تيران وصنافير في حفل رسمي

متابعات:قال حساب "الموجز السعودي" الإخباري على تويتر إن المملكة تستعد لرفع علمها على جزيرتي تيران وصنافير اللتان تنازلت مصر عن سيادتها عليهما، خلال أيام .وأوضح الحساب أن رفع العلم سيتم خلال "مراسم رسمية".جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق أمس على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي

متابعات:

قال حساب “الموجز السعودي” الإخباري على تويتر إن المملكة تستعد لرفع علمها على جزيرتي تيران وصنافير اللتان تنازلت مصر عن سيادتها عليهما، خلال أيام .

وأوضح الحساب أن رفع العلم سيتم خلال “مراسم رسمية”.

جدير بالذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي صدق أمس على اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية والتي بموجبها تنتقل السيادة على الجزيرتين إلى المملكة.

ويأتي تصديق الرئيس بعد تمرير الاتفاقية من مجلس النواب وبموافقة مجلس الوزراء، وبمباركة عدد كبير من الفنانين والمثقفين القريبين من النظام والنخبة المسيطرة على الإعلام.