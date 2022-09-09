رفع الرايات الصفراء بشواطئ غرب الإسكندرية والسباحة مشروطة بتوخي الحذر

استقرت أمواج شواطئ الإسكندرية اليوم بالتزامن مع انتهاء نوة غسيل البلح والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام متتالية بدءاً من الثلاثاء الماضية وحتى أمس الخميس ومنعت بدورها رواد الشواطئ من ارتيادها خاصة شواطئ القطاع الغربي التي رفعت الرايات الحمراء لمنع نزول مياه البحر نهائياً.

وبحلول انتهاء النوة رفعت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية الرايات الصفراء بشواطئ القطاع الغربي “شواطئ العجمي وكرير” مُعلنة إرتفاع منسوب المياه وتوخي الحذر أثناء السباحة وضرورة الاستماع لتعليمات رجال الإنقاذ بكل شاطئ.

كما تم رفع الراية الخضراء والصفراء علي شواطئ القطاع الشرقي وذلك لتوسط ارتفاع الأمواج، مما يعني السماح بالنزول مع الأخذ في الإعتبار عدم التوغل فى المياه والالتزام بالسباحة فى المساحات الآمنة المحددة من قبل رجال الإنقاذ والانتباه للأطفال .

يُشار إلى أن درجة الحرارة اليوم بالإسكندرية بلغت ٣٠ درجة مئوية، في حين أن نسبة الإشغال بالشواطئ ما زالت منخفضة.

وأصدرت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية عدة تعليمات لرواد الشواطى أبرزها التأكيد على إستمرار إغلاق شاطئ النخيل بأمر النيابة العامة مع التأكيد على حظر النزول به حفاظا على الأرواح.

وتابعت التعليمات : “لا تسمح لأحد أن يجبرك على دفع إكرامية، حافظ معنا على نظافة الشاطئ وألقى المخلفات في مكانها المخصص، دورات المياه ووحدات تغير الملابس مجاناً، لا تخرج من الشاطئ بملابس البحر أو بملابس غير لائقة حفاظا على الآداب العامة للطريق”.

كما أكدت الإدارة العامة علي وجود المفتشين التابعين للسياحة والمصايف باستمرار على كافة الشواطئ لتحقيق اقصى درجات الانضباط والالتزام.