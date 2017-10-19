رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية إلى البحرين والكويت

الصاوي أحمد وأحمد اللاهوني
وأشار البنا – في بيان صحفي تم نشره اليوم – إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عددًا من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين، تم خلالها عرض النظام المصري الجديد الخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.
وأوضح البنا أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا، حيث تمت الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم.
وأشار وزير الزراعة إلى عقد لقاءات موسعة مع هيئه سلامة الغذاء الكويتية والاتفاق على السماح بوصول الصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاثة شهور، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.
وقال البنا إنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.
وكان عبد الحميد الدمرداش، رئيس المجلس التصديري للحاصلات الزراعية قد قال فى تصريحات سابقة للمال، ان الوفد يضم الدكتور صفوت الحداد، نائب وزير الزراعة، وهانى الدكرورى، مسئول بمركز تنمية الصادرات ونجلاء بلابل، رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي.
وأضاف، أن الوفد الذى سيكون هو أحد أعضائه، سيطلع الجهات المعنية بملف الصادرات فى السعودية بمنظومة الفحص الجديدة التى نفذتها وزارتى التجارة والزراعة، لتنفيذ كل متطلبات وشروط الدول المستوردة للمنتجات المصرية.
واستحدثت وزارة التجارة نظامًا جديدًا للرقابة على الحاصلات الزراعية، يتضمن فحص وتحليل لجميع الشحنات المصدرة، لمعرفة مدى مطابقتها للمواصفات العالمية، وشروط الدولة المستوردة، منعًا لتمرير أى شحنات قد تكون عالقة بنسبة مبيدات أعلى من المسموح به.
وأجرى المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، عملية تتبع عكسى للشركات صاحبة الشحنات المرفوضة بناء على معلومات الجانب السعودى، لدراسة القرارات المقرر اتخاذها ضد تلك الشركات، حفاظًا على معدلات التصدير وسمعة مصر بالخارج، وفقًا لتصريحات سابقة لهانى حسين، المدير التنفيذى للمجلس لـ«المال».
ونظم المجلس الأسبوع الماضى، برنامجا تدريبًا على الممارسات الزراعية الجيدة قبل وأثناء وبعد الحصاد، وكذا الاستخدام الآمن للمبيدات، لمزارعى الفلفل والفراولة، بالتعاون مع جمعية وتنمية الصادرات البستانية “هيا”.
وارتفعت صادرات الحاصلات الزراعية خلال الموسم المنتهى، الذى يبدأ من أول سبتمبر 2016 ويستمر حتى نهاية أغسطس 2017، بنحو 200 ألف طن، عن الموسم السابق، لتسجل 3.9 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار مقابل تصدير 3.7 مليون طن بقيمة 2.2 مليار دولار.
ووفقًا للتقرير الصادر عن الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، فقد احتلت الدول العربية المرتبة الأولى من حيث الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية، واستحوذت على 1.724 مليون طن تمثل 45% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 912.155 مليون دولار بنسبة 41%، تلاها فى المرتبة الثانية دول أوروبية خارج “الاتحاد” بنحو 872.566 ألف طن، تمثل 23% من إجمالي الصادرات بقيمة بلغت 373.467 مليون دولار.