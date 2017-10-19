رفع الحظر عن الصادرات الزراعية المصرية إلى البحرين والكويت

أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن نجاح المفاوضات المصرية في إلغاء الحظر على الصادرات الزراعية المصرية من “الفلفل والخس والجوافة والبصل” بدولتي الكويت والبحرين.

وأشار البنا – في بيان صحفي تم نشره اليوم – إلى أن الوفد المصري المكلف من وزارة الزراعة والمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، عقد عددًا من اللقاءات والمفاوضات بدولتي الكويت والبحرين، تم خلالها عرض النظام المصري الجديد الخاص باشتراط وجود شهادة متبقيات المبيدات للحاصلات الزراعية التي يتم تصديرها ونظم المتابعة والمراقبة بالمزارع والأسواق.

وأوضح البنا أن الوفد المصري بحث مع وزير الأشغال والبلديات البحريني، ووكيل وزارة الزراعة بالبحرين، الإجراءات التي يجرى تطبيقها في مصر حاليا، حيث تمت الموافقة على إلغاء الحظر على الحاصلات الزراعية بداية من اليوم.

وأشار وزير الزراعة إلى عقد لقاءات موسعة مع هيئه سلامة الغذاء الكويتية والاتفاق على السماح بوصول الصادرات الزراعية المصرية من الخس، الجوافة، البصل، والفلفل، لمدة ثلاثة شهور، بعد إرفاق شهادة زراعية وشهادة فحص متبقيات المبيدات مع الشحنات المصدرة.

وقال البنا إنه سيتم التنسيق مع وزير التجارة بدولة الكويت خلال الأسبوع المقبل حتى يتم رفع الحظر بشكل نهائي عن الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية المختلفة.