رفع الحجز عن حسابات القلعة البيضاء في البنوك

على المصرى أصدرت اللجنة التى تدير الشئون المالية لنادى الزمالك، بيانا رسميا، تعلن خلاله رفع الحجز تماماً عن حسابات القلعة البيضاء فى البنوك، وفقاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 مارس 2018. وأنخفض رصيد النادى فى البنوك من 107 مليون و519 ألف جنيه، إلى 63 مليون جنيه مصري و24 ألف جني

على المصرى

أصدرت اللجنة التى تدير الشئون المالية لنادى الزمالك، بيانا رسميا، تعلن خلاله رفع الحجز تماماً عن حسابات القلعة البيضاء فى البنوك، وفقاً لقرار النيابة العامة الصادر بتاريخ 3 مارس 2018.

وأنخفض رصيد النادى فى البنوك من 107 مليون و519 ألف جنيه، إلى 63 مليون جنيه مصري و24 ألف جنيه، فيما لم يتأثر رصيد العملة الأجنبية فى رصيد القلعة البيضاء، حيث يوجد مليون و619 ألف دولار، و1355 يورو.

وجاء نص البيان المكون من ثلاثة كلمات كالتالى:

أولا_ أعلنت فيه عن رفع الحجز عن أرصدة حسابات نادي الزمالك لدى فروع البنوك المختلفة، وأصبحت المعاملات البنكية تتم طبقا للإجراءات القانونية وبالشكل الذي يليق ويتناسب مع تاريخ نادي الزمالك العريق.

ثانيا_ اللجنة حريصة كل الحرص على إجراء جميع المعاملات النقدية واستمرار كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية وعلى استعداد تام وفوري لصرف أي مبالغ مطلوبة وذلك في إطار القرارات الرسمية الصادرة من مجلس الإدارة، بشكل قانوني وتلبية أي طلبات سريعة يتم تحديدها من خلال القائم بأعمال المدير التنفيذي للنادي أو مدير النشاط الرياضي.

ثالثا_ اللجنة على استعداد فوري لصرف أية مرتبات أو مكافآت أو مستحقات تخص اللاعبين أو العاملين أو المتعاملين مع النادي طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها في هذا الشأن طبقا لما تم صرفه في الأشهر الأخيرة، قبل صدور قرار النيابة العامة.

رابعا_ نحيط السادة الأفاضل أعضاء الجمعية العمومية وجماهير نادي الزمالك الكبيرة أنه قد تم صرف جميع المستندات التي تم تقديمها للجنة المشكلة لتسيير أعمال النادي ماليا.

خامسا_ أن اللجنة المشكلة وفي إطار التكليف الصادر إليها ولحين انتهاء مهمتها بالكامل ستقوم باتباع كافة القوانين واللوائح المعمول بها لإدارة شؤون المال العام مهما كان حجم ما تتعرض له من ضغوط أو إساءة أو نشر أخبار ومعلومات كاذبة.

سادسا_ رصيد نادي الزمالك لدى بنك مصر فرع وادي النيل بالمهندسين حتى صباح اليوم 13 مارس 2018 بيانه كالأتي بعدما تم سداده، 63024015 جنيه ، و1.619830 دولار أمريكي ، و1355 يورور، بالإضافة إلى شيكات تحت التحصيل بقيمة 9020825 جنيه.

سابعا_ تم مخاطبة جميع البنوك التي بها حسابات نادي الزمالك بخلاف بنك مصر وعددها 12 بنك لموافقتنا بقيمة الأرصدة الحالية للنادي.

ثامنا_ تم إصدار تعليمات من المهندس خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة لهيئة استاد القاهرة باستضافة جميع التدريبات والمباريات التي يطلبها نادي الزمالك على أن يتم تسوية قيم هذه الاستضافة بعد انتهاء المباريات، وتقديم المطالبات الرسمية لهيئة استاد القاهرة، وكذلك جميع المنشآت الرياضية، التي ترغب إدارة نادي الزمالك في إقامة مبارياتها وتدريباتها عليها، على أن يتم تسوية مستحقات هذه الجهات فور انتهاء المباريات.

وتؤكد اللجنة أن نادي الزمالك العريق وخلال الفترة القريقة القادمة سيكون قد أنهى جميع المشكلات المالية الخاصة بالتعامل مع جميع الجهات الرسمية والمصرفة والخاصة وأصبح احد الجهات المصرية التي يحتذى بها في إدارة المال العام.

