رفع الحجب عن 62 موقعا إلكترونيا بينها البداية والبديل

إيمان عوف:فوجيء الصحفيون العاملون بالمواقع الإلكترونية التي تم حجبها الأسبوع الماضي، وتصل إلى 62 موقعا، برفع الحجب عنها دون إعلان أسباب، بما فى ذلك موقع قناة الجزيرة التى تبث من دولة قطر الداعمة للإرهاب، وفقا للأسباب المذكورة فى بيان مقاطعة مصر لها.كانت تلك المواقع قد تم حجبها الأسبوع الما



إيمان عوف:



فوجيء الصحفيون العاملون بالمواقع الإلكترونية التي تم حجبها الأسبوع الماضي، وتصل إلى 62 موقعا، برفع الحجب عنها دون إعلان أسباب، بما فى ذلك موقع قناة الجزيرة التى تبث من دولة قطر الداعمة للإرهاب، وفقا للأسباب المذكورة فى بيان مقاطعة مصر لها. كانت تلك المواقع قد تم حجبها الأسبوع الماضي، ووفقا لتقرير مؤسسة حرية الفكر والتعبير وصل عددها إلى 62 موقعا، بينها موقع جريدة البورصة الاقتصادى، والديلي نيوز، ومدي مصر، والبداية، والبديل، وبوابة يناير، والمصريون وغيرهم.