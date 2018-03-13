رفع البحرين من قائمة أوروبا السوداء للملاذات الضريبية

الإبقاء على الإمارات وتونس ضمن القائمة بي بي سي نشر الاتحاد الأوروبي النسخة الجديدة من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، وتضم 18 دولة، من بينها دولتان عربيتان هما الإمارات وتونس. وأضاف الاتحاد للقائمة السابقة التي صدرت، في ديسمبر الماضي، كلًّا من…

الإبقاء على الإمارات وتونس ضمن القائمة









بي بي سي

نشر الاتحاد الأوروبي النسخة الجديدة من قائمته السوداء للملاذات الضريبية، وتضم 18 دولة، من بينها دولتان عربيتان هما الإمارات وتونس.

وأضاف الاتحاد للقائمة السابقة التي صدرت، في ديسمبر الماضي، كلًّا من الباهامس وجزر فيرجين الأمريكية وسانت كيتس ونيفيس، بينما أزال البحرين وجزر مارشال وسانت لوشا.

كما نشر الاتحاد الأوروبي “قائمة مراقبة” تضم 47 دولة تعهدت بتغيير قوانينها الضريبية لتتماشى مع قواعده.

وقرر الاتحاد الأوروبي أيضًا ضم جزر فيرجين البريطانية والدومينيكان وأنتيغوا وباربودا لما يعرف بـ”القائمة الرمادية” التي تضم العديد من الدول ذات الصلة ببريطانيا، من بينها هونغ كونغ وجيرسي وبرمودا وجزر كيمان وسويسرا وتركيا.

وقال ريتشارد ميرفي، الناشط في مجال الضرائب، إن بعض دول القائمة الرمادية قد تواجه عقوبات كبيرة إذا لم تجرِ إصلاحات في نظامها الضريبي.

وأضاف قائلًا: إن دول الاتحاد الأوروبي سيتم تشجيعها بعدم السماح لوصول أموال لهذه الدول لأغراض التهرب الضريبي.

وتأتي هذه القوائم بعد تسريب ما يعرف بـ”أوراق بنما” و”أوراق الجنة”، التي كشفت كيف خبّأ أفراد وشركات ثرواتهم من السلطات الضريبية في العالم بحسابات في الخارج.