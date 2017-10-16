رفع الاحتياطى الإلزامى يكبد البنوك 76.2 مليار جنيه

❏ أغلب المصارف ترجئ خفض الفائدة ترقبا لقرار السياسة النقدية المقبلمحمد سالمقفز إجمالى السيولة المودعة فى إطار الاحتياطى الإلزامى، المفروض على البنوك المحلية، بشكل كبير عقب أيام من بدء تطبيق النسبة الجديدة المقدرة بـ%14 على الودائع والحسابات بالجنيه باستثناء الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.وكش

❏ أغلب المصارف ترجئ خفض الفائدة ترقبا لقرار السياسة النقدية المقبل

محمد سالم

قفز إجمالى السيولة المودعة فى إطار الاحتياطى الإلزامى، المفروض على البنوك المحلية، بشكل كبير عقب أيام من بدء تطبيق النسبة الجديدة المقدرة بـ%14 على الودائع والحسابات بالجنيه باستثناء الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر.

وكشفت بيانات للبنك المركزى المصرى، اطلعت عليها «المال»، عن ارتفاع متوسط السيولة التى تودعها البنوك للتوافق مع نسبة الاحتياطى الإلزامى الجديدة بنحو 76.2 مليار جنيه لتصل إلى 251.6 مليار يوم 10 أكتوبر الحالى، أول أيام تطبيق القرار، ثم إلى 254.78 مليار فى اليوم الثانى، لتستقر عند نفس القيمة تقريبا فى اليوم الثالث، مقارنة بـ178.6 مليار قبل بدء التطبيق ونحو 125 مليار فقط فى يونيو 2017.

وقرر البنك المركزى برئاسة طارق عامر، مساء الثلاثاء الماضى، رفع الاحتياطى على الودائع إلى %14 بدلا من %10 على أن يبدأ التطبيق من 10 أكتوبر الحالى، مشيرا إلى امتلاك البنوك مؤشرات مالية قوية وربحية مرتفعة انعكست بشكل جيد على الاستقرار المالى والنقدى ما سمح بإعادة نسبة الاحتياطى الإلزامى لمعدلاتها السابقة.

يذكر أن نسبة الاحتياطى الإلزامى كان قد تم خفضها تدريجيا عقب ثورة يناير 2011 لتصل إلى %10 بعد أن ظلت مستقرة عند مستوى %14 طوال الفترة من 2001 وحتى 2012.

ويعد الاحتياطى الإلزامى أحد أدوات السياسة النقدية التى يستخدمها المركزى فى التأثير على عدد من المتغيرات الاقتصادية المهمة مثل المعروض النقدى ونسبة السيولة ومعدل التضخم ومعدلات منح الائتمان وغيرها، ومن خلال هذه الآلية تقوم البنوك بالتنازل عن %14 من ودائعها بالجنيه – باستثناء أرصدة الشهادات مدة 3 سنوات فأكثر – لصالح المركزى بدون عائد، ما يمثل زيادة فى تكلفتها نتيجة الفرصة الضائعة من عدم استخدام هذه الأرصدة المتنازل عنها ضمن السيولة المستثمرة. ومن المفترض أن تدفع النسبة الجديدة للاحتياطى البنوك المحلية لخفض العائد على ودائعها قصيرة الأجل فى إطار ما يسمى بضبط تكلفة الأموال لضمان عدم تأثر أرباحها المستقبلية إلا أن مجموعة محددة لا تتجاوز 6 بنوك من إجمالى 39 بنكا قررت تبنى هذا الاتجاه بينما لا يزال الترقب سيد الموقف لدى أغلب المصارف.

وكان بنك مصر قد بدأ سباق خفض الفائدة عقب الإعلان عن القرار مباشرة، قبل أن يضطر للتخلى عن هذه الخطوة عقب أيام من تطبيقها – حسبما انفردت «المال» – الأسبوع الماضى، ويرى مسئول مصرفى رفيع المستوى، أن البنوك ستفضل تأجيل قرار خفض الفائدة لحين وضوح توجهات لجنة السياسة النقدية فيما يتعلق بهذا الملف وذلك خلال اجتماعها المقرر فى ديسمبر المقبل.

على النقيض، يعتقد مدير قطاع الخزانة وإدارة الأموال لدى أحد البنوك أن «المركزي» يستهدف دفع البنوك لزيادة الفائدة دون اتخاذ قرار مماثل فى لجنة السياسة النقدية، مشيرا إلى وضوح هذا الاتجاه فى تفسير البنك لقرار رفع الاحتياطى الإلزامى، عندما أشار إلى قوة المؤشرات المالية للبنوك وربحيتها المرتفعة، وبناء على ذلك يمكنها إما تحمل تكلفة القرار أو رفع الفائدة لتعويض السيولة المستقطعة.