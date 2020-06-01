«رفع الإنجيل وأقسم عليه».. ترامب يتحرك على قدميه أمام البيت الأبيض متحديا المتظاهرين

ترجل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الثلاثاء، بصحبة حراسته الخاصة خارج البيت الأبيض عقب إلقاء كلمة نارية هدد فيها بنشر الجيش الأمريكي لوقف أعمال الشغب في الشوارع.

ورصدت كاميرات وكالات الأنباء ترامب وهو يترجل محاطا بمساعديه والحرس الرئاسي في ساحة خارج البيت الأبيض.

ومر ترامب بعدد من المحتجين المتجمعين أمام البيت حتى خرج إلى شارع رئيسي محيط بالبيت الأبيض حتى وقف ترامب وحيدا على قارعة الطريق وهو يحمل الإنجيل ويرفعه عاليا فيما بدا أنه يقسم على اتخاذ ما يلزم لوقف الفوضى في البلاد.

ووقف ترامب أمام الكنيسة المجاورة للبيت الأبيض ورفع الكتاب المقدس قائلا أن بلاده ستكون أعظم.

وعاد ترامب مرة أخرى على قدميه إلى داخل البيت الأبيض مخترقا صفوف مراسلي الوكالات والصحفيين وبعض المحتجين ، وقام بالتصفيق وتحية رجال الشرطة وهو في الطريق بينما حرسه الشخصي يحاول إبعاد الصفوف من أمام طريق ترامب .

وخلال وقوفه أمام الكنيسة حاملا الإنجيل انضم وزيرا العدل والدفاع والمتحدث باسم البيت الأبيض للوقوف بجوار ترامب .

وهدد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب الثلاثاء، في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض، بنشر قوات الجيش الأمريكي في الشوراع لإنهاء الشغب فورا.

وتأججت أيام الاحتجاجات بسبب مقتل جورج فلويد، الذي مات بينما خنقه شرطي بوضع ركبته على عنقه في مينيابوليس.

وتحولت الاحتجاجات للعنف في عدة مدن، وشهدت نهبا وفوضى، واندلعت النيران في الحديقة الشهيرة أمام البيت الأبيض.