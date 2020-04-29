رفع استثمارات الشركة في مصر إلى 14 مليار دولار.. المدير الإقليمي لـ«بي بي» يتقاعد

سيستمر في منصبه حتى مطلع يوليو المقبل

أعلنت شركة بي بي العالمية الرائدة في مجال الطاقة عن أن هشام مكاوي قرر التقاعد عن منصبه كرئيس إقليمي لشمال إفريقيا، وذلك لبدء مرحلة جديدة من العمل المستقل كعضو مجلس إدارة غير تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان منذ قليل إنه قام بجهود عظيمة للتوسع فى أعمال الشركة وسطر العديد من النجاحات، منها على سبيل المثال، زيادة استثمارات بى بى على مدارالسنوات الخمس الماضية لتصل إلي 14 مليار دولار في مصر وحدها.

وقالت إنه «عمل على تنمية أنشطة الغاز فى منطقة البحرالمتوسط لتقوم بى بى مع شركائها بتوفير حوالى 60٪ من إنتاج الغاز السنوي في مصر، وحقق طفرة فى معدلات الإنتاج خلال قيادته ليصل ذروته، مسجلًا أكثر من 250 الف برميل مكافئ في اليوم».

وأكدت بي بي أن هشام مكاوي سيستمر في منصبة حتى مطلع يوليو المقبل؛ ليتولى بعد ذلك منصب مستشار للشركة حتى نهاية العام للاستفادة من خبراته فى مجال الطاقة، ولتمهيد الطريق لانتقال سلس لقيادة الشركة.

ووفقًا لبيان الشركة انضم هشام إلى بى بى عام 1990 حيث تقلد العديد من المناصب فى إدارات التحليل التجاري والاقتصادي فى دول عدة، على رأسها مصر والولايات المتحدة والمملكة المتحدة لتنمية استثمارات الشركة حتي كلف بقيادة أعمال بى بى فى منطقة شمال إفريقيا المتضمنة مصر والجزائر وليبيا في 2014.

من جانبه، قال مكاوي «خلال مسيرتي لطالما كنت حريصًا علي العمل فى ظل ثلاثة مبادئ رئيسية: تحقيق نتائج متميزة، وتطوير المهارات الشابة، وتنمية المجتمعات التي نعمل بها.. لقد كان العمل فى شركة بى بى امتيازا عظيماً، وأنا فخور بما حققته خلال مسيرتي المهنية».

يذكر أنه تم تكريم مكاوى مرات عدة خلال مسيرته المهنية من قبل شركة بى بى والعديد من المؤسسات العالمية، لما حققه من إنجازات ونجاحات فى مجال الطاقة وقد تم منحه جائزة “BP at its Best” لبراعته فى قيادة الشركة فى عام 2011.

فيما صرح برنارد لوني، الرئيس التنفيذي لشركة بى بى «على مدار السنوات الماضية لعب هشام دوراً محورياً وأظهرأداءً متميزاً وقيادة مستنيرة تدعمها علاقات وطيدة بشركائنا الأمر الذى حافظ على استقرار الشركة وازدهارها خلال فترات صعبة مليئة بالتحديات».

مضيفا «لقد كان التزامه الصادق بتنمية الكوادر العاملة بالشركة مثالاً يحتذى به وسنفتقده جميعاً».