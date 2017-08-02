رفع أسعار مياه الشرب والصرف الصحي أول أغسطس

خالد بدر الدينأعلنت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء بأنه تقرر

خالد بدر الدين

أعلنت وكالة رويترز أن الحكومة المصرية قررت رفع أسعار مياه الشرب ورسوم الصرف الصحي اعتبارا من أول أغسطس الجاري في خطوة جديدة لتقليص الدعم وسط إصلاحات اقتصادية تهدف إلى خفض عجز الميزانية وإنعاش الاقتصاد.

وأظهرت الأرقام التي نشرتها الجريدة الرسمية في عددها الصادر يوم الأربعاء بأنه تقرر رفع سعر مياه الشرب للاستخدام المنزلي إلى 45 قرشا للمتر المكعب من 30 قرشا في شريحة الاستهلاك الأولى بين صفر وعشرة أمتار مكعبة وإلى 120 قرشا من 70 قرشا للمتر المكعب في الشريحة الثانية (11-20 مترا مكعبا) وإلى 165 قرشا من 155 قرشا للشريحة الثالثة (21-30 مترا ).

وتصبح الرسوم 200 قرشا للمتر المكعب لاستهلاك الشريحة التي تصل إلى 40 مترا مكعبا و215 قرشا للشريحة التي يزيد استهلاكها على 40 مترا مكعبا، كما تضمن القرار رفع تكلفة الصرف الصحى التي تحسب كنسبة من فاتورة المياه لتصبح 63 % بدلا من 57%.

كانت مصر أعلنت الشهر الماضي عن زيادات جديدة في أسعار الكهرباء للاستخدام المنزلي والتجاري تسري من الشهر الحالي وبنسب تتجاوز 40% رغم أن مصر تعانى من معدلات تضحم في حدود 30% منذ أن تخلت في الثالث من نوفمبر الماضى عن ربط سعر صرف الجنيه بالدولار الأمريكي ورفعت أسعار الوقود في إطار إجراءات للحصول على قرض قيمته 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى.