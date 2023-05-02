رفع أسعار سيارات تسلا بشكل طفيف في الولايات المتحدة والصين

على نحو طفيف

أسعار سيارات تسلا

أسعار سيارات تسلا من طراز “موديل 3” سيدان وسيارتها الرياضية من طراز “موديل Y” في الولايات المتحدة والصين، إذ تواصل الشركة الرائدة في مجال السيارات الكهربائية تعديل سياسة التسعير الخاصة بها.

ارتفع سعر “موديل 3” في الصين إلى 231.9 ألف يوان (33.52 ألف دولار) من 229.9 ألف يوان، فيما شهدت نسخة الأداء أيضاً ارتفاع سعرها بمقدار 2000 يوان، وفقاً لموقع الشركة على الإنترنت. يبدأ “موديل Y” الآن من 263.9 ألف يوان، مع ارتفاع سعر الإصدارات طويلة المدى والأداء أيضاً بمقدار 2000 يوان.

في الولايات المتحدة، ارتفعت أسعار “موديل Y” و”موديل 3″ بمقدار 250 دولاراً لجميع النسخ، حيث يبدأ “موديل Y” الآن بسعر 47.24 ألف دولار، وفق موقع الشركة على الإنترنت.

تأتي التعديلات الأخيرة في أعقاب سلسلة من التخفيضات الحادة في الأسعار التي قلصت ما يقرب من ثلث التكلفة من طرازها الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.