رفع أسعار الوقود يقفز بمصنعية الذهب 25%

عمر سالم قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الوقود ستقفز بمصنعية بيع الذهب 25%. وأوضح واصف في تصريحات لـ"المال" أن المصنعية تشمل تكلفة نقل الذهب والطاقة المستخدمة في إعادة تشكيله وهي البنود التي ستتأثر بارتفاع أسعار الوقود . وبحسب واصف، فإن مصر غير

عمر سالم



قال وصفي أمين واصف رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن زيادة أسعار الوقود ستقفز بمصنعية بيع الذهب 25%.



وأوضح واصف في تصريحات لـ”المال” أن المصنعية تشمل تكلفة نقل الذهب والطاقة المستخدمة في إعادة تشكيله وهي البنود التي ستتأثر بارتفاع أسعار الوقود .



وبحسب واصف، فإن مصر غير مصنفة كدولة منتجة الذهب عالميا، وبالتالي لن تكون هناك زيادة كبيرة في أسعار الذهب “من يحدد الأسعار هو السعر العالمي لبورصة الذهب العالمية”.



وقال إن سعر الذهب عيار 21 يٌباع حاليا بـ 639 جنيه للجرام.



ورفعت ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﺻﺒﺎﺡ ﺍﻟﻴﻮﻡ ﺃﺳﻌﺎﺭ ﺍﻟﻤﺸﺘﻘﺎﺕ ﺍﻟﺒﺘﺮﻭﻟﻴﺔ، ﺣﻴﺚ ﻗﻔﺰ ﺑﻨﺰﻳﻦ 92 ﺇﻟﻰ 5 ﺟﻨﻴﻬﺎﺕ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 3.5 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ ﻧﺤﻮ 43 % ، ﻛﻤﺎ ﺭﻓﻌﺖ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 80 ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ 55 .%



ﻭﺯﺍﺩ ﺳﻌﺮ ﺑﻨﺰﻳﻦ 95 ﺑﺸﻜﻞ ﻃﻔﻴﻒ ﺇﻟﻰ 6.60 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 6.25 ﺟﻨﻴﻪ ﺑﺎﺭﺗﻔﺎﻉ 5.6 % ، ﻭﺍﻟﺴﻮﻻﺭ ﺇﻟﻰ 3.65 ﺟﻨﻴﻪ ﻟﻠﺘﺮ ﻣﻦ 2.35 ﺟﻨﻴﻪ، ﺑﺰﻳﺎﺩﺓ .%55