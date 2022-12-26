رفع أسعار الفائدة يعمق الضغوط البيعية فى البورصة

قال خبراء التحليل الفنى إن قرار البنك المركزى برفع أسعار الفائدة %3 ساهم فى زيادة حدة الضغوط البيعية على مؤشرات البورصة المصرية .

وأشاروا إلى سيطرة التراجع القوى على غالبية الأسهم، إلا أن ارتفاع «التجارى الدولي» حال دون هبوط مؤشر EGX30 بقوة، متوقعين أن يختبر قدرته على الصمود أعلى مستويات الدعم 14200 – 14270 نقطة، والتى يمثل كسرها إشارة سلبية لمزيد من الانخفاض.

المؤشر الرئيسى يختبر قدرته فى الصمود أعلى دعم 14200 – 14270 نقطة

وأنهى سهم البنك التجارى الدولى تعاملات أمس على صعود بنسبة %0.74 ليغلق عند 42.31 جنيه.

وهبطت مؤشرات البورصة جماعيًا فى نهاية تعاملات أمس –الأحد- بعدما فقد «EGX30» نحو %0.67، مغلقًا على 14385 نقطة، كما تراجع EGX70 بنسبة %1.85، ليسجل 2704 نقاط، وانخفض EGX100 الأوسع نطاقًا %1.95 عند 3995 نقطة.

وبلغ إجمالى قيمة التداولات على الأسهم 1.47 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقى للأسهم المقيدة نحو 5.29 مليار، مسجلًا 941.56 مليار، مقابل 946.85 مليار جنيه.

وسيطر التوجه البيعى على تعاملات المستثمرين المصريين والعرب بصافى قيمة 1.43 مليار و9.11 مليون جنيه على الترتيب، مقابل توجه شرائى للأجانب بنحو 1.44 مليار جنيه.

قال أدهم جمال الدين، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة كايرو كابيتال لتداول الأوراق المالية، إن «EGX30» استكمل أمس الهبوط تأثرًا بالضغوط البيعية التى ظهرت مع اقتراب المؤشر من مستوى 15300 نقطة خلال الأسبوعين الماضيين.

ونوه إلى أن قرار البنك المركزى بزيادة أسعار الفائدة %3 الخميس الماضى متخطيًا كل التوقعات بخفض الفائدة %2 على أقصى تقدير، زاد من حدة الضغوط البيعية على المؤشر .

وأشار إلى أن هبوط EGX30 لم يعكس بشكل فعلى تراجعات غالبية الأسهم التى شهدت فجوة سعرية كبيرة، على خلفية صعود سهم البنك التجارى الدولى صاحب الوزن النسبى الأكبر فى المؤشر .

ولفت «جمال الدين» إلى استقرار «EGX30» أعلى مستوى الدعم 14275 نقطة، إلا أن ذلك لا يمثل إيجابية، إذ من المرجح كسره، ما يفتح المجال لمزيد من الهبوط لمستويات 13500 نقطة، وربما يمتد التراجع لمستويات 13000 نقطة.

ونصح المتعاملين باستغلال أى ارتفاعات فى تخفيف المراكز، لافتًا إلى أهمية مراقبة الإغلاقات الشهرية بنهاية العام الحالي.

وقال إن المستثمر قصير الأجل مطالب بعدم التعجل فى الشراء فى الوقت الحالي، خاصة أن «EGX30» حقق خلال الفترة الماضية ارتفاعات كبرى لم يتخللها أى هبوط تصحيحي.

من جانبه، أشار محمد عطا، مدير التداول بشركة يونيفرسال لتداول الأوراق المالية، إلى أن هبوط مؤشرات البورصة أمس جاء على خلفية ضغوط بيعية على الأسهم القيادية، والأفراد، تأثرًا بقرار «المركزى» رفع أسعار الفائدة بنسبة قياسية نهاية الأسبوع الماضي.

وأضاف «عطا» أن «EGX30» استهل تعاملات أمس على هبوط عنيف، خسر خلاله نحو 260 نقطة، قبل تمكنه من تقليص خسائره بدعم من سهم البنك التجارى الدولي، وأسهم قطاع البتروكيماويات.

ولفت إلى الانخفاض النسبى فى قيم التعاملات، لتسجل 1.4 مليار جنيه، ما قد يعكس عدم تفريط المستثمرين فى الأسهم، فى ظل المستويات السعرية المنخفضة، فضلًا عن استقرار المؤشر أعلى مستوى 14200 نقطة، الأمر الذى يدفعه لاستهداف مستوى 14500 نقطة.

وتوقع «عطا» تمكن مؤشر EGX30 الارتداد منتصف الأسبوع المقبل قرب مستويات 14200 نقطة.

وعلى صعيد «EGX70»، قال «عطا» إن المؤشر تعرض أيضًا للضغوط البيعية، ليغلق على تراجع 51 نقطة، لافتًا إلى أن استقراره أعلى مستوى 2700 نقطة قد يدفعه لاستهداف 2800 نقطة.