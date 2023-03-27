رفض 500 ألف.. «التضامن» : استخراج مليون و100 ألف بطاقة خدمات لذوي الإعاقة

أعلن المستشار محمد عمر القماري ممثل وزارة التضامن الاجتماعي ، أن عدد ذوي الإعاقة وفقا لتقدير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يصل إلى 10.7 مليون معاق على مستوى الجمهورية.

وكشف عن استخراج مليون و 141548 ألف بطاقة الخدمات المتكاملة، بينما تم رفض أكثر من 500 ألف لعدم انطباق الشروط، مؤكدا أنه لا توجد أي طلبات معلقة.

وأكد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ ، اليوم الإثنين برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، أن مصر وقعت على اتفاقيات دولية بشأن ذوي الإعاقة، موضحا أن اللفظ المستخدم عالميا الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكدا أن تقسيم الإعاقات بين متوسطة وكبيرة وصغيرة.

وقال: وزارة التضامن الاجتماعي تقوم حاليا باستخراج البطاقات للإعاقات الكبيرة والمتوسطة، مشيرا إلى أن مراحل استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة يكون على مرحلتين مرحلة متعلقة بالكشف الطبي والمرحلة الثانية الكشف الوظيفي.

وأوضح أن بعض التقارير الطبية تشير لوجود إعاقة، قائلا: يعني على سبيل المثال ممكن يكون المواطن عنده بتر في “عقلة إصبع”، من الناحية الطبية فهو من ذوي الإعاقة، لكن من الناحية الوظيفية فهو يقوم بكل مهامه الحياتية ولذلك فلا يعتبر من ذوي الإعاقة.