رفض عرض ADM للاستحواذ على الوطنية للذرة للمرة الثانية

رجب عزالدين: رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الثانية عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ايه. دى. ام. انترناشونال اس. ايه. ار. ال ADM السويسرية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة. جاء ذلك فى بيان من الهيئة للبورصة المصرية لم يتضمن ذكر أى أسباب للرفض. وتلقت الرقابة

رجب عزالدين:

رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية للمرة الثانية عرض الشراء الاجبارى المقدم من شركة ايه. دى. ام. انترناشونال اس. ايه. ار. ال ADM السويسرية للاستحواذ على كامل أسهم الشركة الوطنية لمنتجات الذرة.

جاء ذلك فى بيان من الهيئة للبورصة المصرية لم يتضمن ذكر أى أسباب للرفض.

وتلقت الرقابة المالية أمس الإثنين عرض استحواذ ثانى من شركة ADM لشراء لأسهم الوطنية لمنتجات الذرة، دون الكشف عن قيمته، علما بأنه قد سبق للهيئة رفض عرض مقدم من نفس الشركة بسعر 35.56 جنيه للسهم.

وقالت مصادر قريبة من ADM لـ«المال» أمس الإثنين، إن سعر العرض الجديد يبلغ 50 جنيها للسهم، مشيرة إلى أن مسئوليها لم يتلقوا أى إخطارات من جانب الرقابة المالية حول أسباب رفض العرض الأول، وما إذا كانت تتعلق بخطط ADM المستقبلية لمصنع الوطنية للذرة، ومن ثم حاولوا خلال العرض الجديد تلافى أى بنود أو مقترحات يحتمل أن تؤدى لرفض الهيئة مرة أخرى للعرض.

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية فى 8 نوفمبر على نشر عرض الشراء الإجباري والمقدم من شركة كايرو ثرى إيه الدولية للصناعات بخصوص الرغبة في شراء حتى عدد 29.5 مليون سهم من أسهم الوطنية لمنتجات الذرة بسعر 45 جنيها للسهم.

وقالت البورصة المصرية إن فترة سريان عرض الشراء الإجباري المقدم من شركة كايرو ثري إيه الدولية للصناعات سيتسمر خلال الفترة من 8 نوفمبر إلى 21 نوفمبر الجاري (10 أيام عمل).

يذكر أن قواعد سوق المال تنص على أنه يجوز التقدم بعرض شراء منافس، قبل 5 أيام من التاريخ المحدد لانتهاء فترة سريان عرض الشراء الأصلى، ويشترط لقبوله ألا تقل الزيادة بالسعر عن %2 من قيمة العرض الأصلى.

ويبلغ رأسمال الوطنية للذرة 295.12 مليون جنيه، موزعاً على 29.5 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.

ويتوزع هيكل ملكية شركة الوطنية للذرة بواقع %42.5 لشركة مصر المالية للاستثمارات والتى عينت كلا من شركة فاروس المالية والتميمى القانونى كمستشارين لتخارجها، و%9.6 للبنك الأهلى المصرى، والذى نشرت «المال» سابقاً موافقته على التخارج، و%6 لهاشم غنيم، و%4.6 لشركة زاد القابضة، و%3.1 لشركة الجبر للاستثمار العقارى، و%2.3 لمصرف أبو ظبى الإسلامى، و%1.8 لبنك قناة السويس، وتتوزع النسبة المتبقية بين حملة أسهم التداول الحر، ونشرت «المال» فى السابق انسحاب شركة المنى للصناعات الغذائية، وإحدى الشركات التابعة للقابضة المصرية الكويتية، من المنافسة على شراء الوطنية للذرة.

يذكر أن شركة «كايرو ثرى إيه» الدولية للصناعات هى شركة مصرية مملوكة لشركة سبارك كومديتيز الإماراتية، ورجل الأعمال أيمن الجميل، وتعمل فى تجارة الحبوب الغذائية، والاستيراد والتصدير، أما ADM فهى شركة مقيدة ببورصة نيويورك، وتعمل فى إنتاج البذور الزيتية والذرة والقمح والكاكاو.