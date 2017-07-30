رفض طعون انتخابات البورصة وأبوهيف يلجأ لمجلس الدولة

كتب – شريف عمر وأسماء السيد:رفضت اللجنة المنظمة لانتخابات عضوية البورصة الطعون المقدمة من مرشحى المرحلة الثانية للانتخابات، على مقعدى الشركات المقيدة وبورصة النيل، فيما سيتجه خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة المتلقى العربى للاستثمارات، لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على الانتخابات



كتب – شريف عمر وأسماء السيد:

رفضت اللجنة المنظمة لانتخابات عضوية البورصة الطعون المقدمة من مرشحى المرحلة الثانية للانتخابات، على مقعدى الشركات المقيدة وبورصة النيل، فيما سيتجه خالد أبوهيف، العضو المنتدب لشركة المتلقى العربى للاستثمارات، لرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة للطعن على الانتخابات والمطالبة بإعادتها. وتقدم «أبوهيف» بطعن – الأربعاء الماضى – أمام اللجنة، للمطالبة بإعادة الانتخابات، وهو ما طالب به أيضا منصور البربرى، رئيس شركة «بى آى جى» للتجارة والاستثمار، والذى نافس على مقعد النيل.

وقال مصدر فى لجنة الانتخابات – فضل عدم ذكر اسمه – إن الأخيرة درست الطعون المقدمة من المرشحين الخاسرين نهاية الأسبوع الماضى، ووجدت أن الأسباب الواردة فى الشكاوى غير مقنعة، وبالتالى تم رفضها.

وكان «أبو هيف» قد تقدم بطعن طالب فيه بإعادة الانتخابات، نظرا لما شابها من وجهة نظره من مخالفات وصفها بـ«الجسيمة»، ومنها عدم تأكد إدارة البورصة ومديرى الانتخابات من صحة التفويضات الصادرة من الشركات التى لها حق التصويت، عن طريق مضاهاة التوقيعات بالتفويضات على نماذج التوقيعات الموجودة لدى البورصة، مما نتج عنه التصويت باستخدام تفويضات غير صحيحة، أثرت بالسلب على نتيجة الانتخابات، بالاضافة إلى طعن عدد من الشركات المقيدة على التفويضات المنسوبة إليها بداعى عدم صحتها.

كما تقدم «البربرى» بطعن رسمى آخرعلى نتيجة مقعد النيل، وطريقة التصويت المستخدمة، واحتمال وجود تزوير فى التفويضات المستخدمة فى التصويت، خاصة وأنه حصل على تفويضات تفوق الأصوات التى حصل عليها فى الانتخابات، والبالغة 12 صوتاً.

وعلمت «المال» أن «أبوهيف» سيسلك جميع الخيارات القانونية المتاحة للطعن على الانتخابات، بعد قرار اللجنة الأخير، وسيرفع دعوى قضائية أمام مجلس الدولة، للطعن على النتيجة، وإثبات ما وصفه بحالات التزوير، فيما لايزال «البربرى» يدرس البدائل القانونية المتاحة.

وبدأت أزمة انتخابات المرحلة الثانية لعضوية البورصة فى اللحظات الأخيرة للتصويت، عند حضور الممثلين الرسميين لشركات «حديد عز» والجوهرة للسيراميك، والعز الدخيلة، والنصر للملابس الجاهزة كابو» للتصويت، إلا أنهم فوجئوا بقيام آخرين بالتصويت عن شركاتهم.

وتقدمت «كابو» يوم الثلاثاء الماضى، بشكوى رسمية أمام البورصة، للطعن على تصويتها فى الانتخابات، وادعت أن الممثل الوحيد لها لم يصوت فى الانتخابات، ورد مصدر فى البورصة بأن اللجنة رفضت الشكاوى المقدمة من الشركات، وقالت مصادر مقربة من الأخيرة، إن اللجنة رفضت طلبهم بالكشف عن أسماء من صوتوا فى الانتخابات.

يشار إلى أن الانتخابات التى أجريت الإثنين الماضى، أسفرت عن فوز هاشم السيد، الرئيس التنفيذى لشركة المصريين للإسكان، بمقعد الشركات المقيدة على حساب «أبوهيف»، وأحمد بهاء الدين شلبى، نائب رئيس شركة «إم بى» للهندسة، بمقعد بورصة النيل على حساب «البربرى».