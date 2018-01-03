رفض طعن مرتضى منصور على عضوية العتال

على المصرى قرر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، رفض طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، برد هيئة المحكمة فى الدعوى التي أقامها ضد هاني العتال نائب رئيس القلعة البيضاء، للطعن على عضويته وأقام مرتضى قضية ضد العتال، متهما إياه بتزوير عضويته بالنادي، ورافضا وجوده

على المصرى

قرر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، رفض طلب مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، برد هيئة المحكمة فى الدعوى التي أقامها ضد هاني العتال نائب رئيس القلعة البيضاء، للطعن على عضويته

وأقام مرتضى قضية ضد العتال، متهما إياه بتزوير عضويته بالنادي، ورافضا وجوده في مجلسه الحالي، وكان من المفترض أن يصدر مركز التسوية قراره يوم الأربعاء الماضي إلا أنه تم تأجيلها لليوم.

يذكر أن العتال كان مرشحا في انتخابات القلعة البيضاء، التي أجريت يومي الثالث والعشرين والرابع والعشرين من نوفمبر الماضي، ضمن قائمة أحمد سليمان

وفاز العتال بمقعد النائب بجانب أحمد جلال إبراهيم على حساب أحمد مرتضى، ولم يعقد مجلس الزمالك أي اجتماع منذ اعتماد نتيجة الانتخابات، لرفض أعضاء المجلس وجود العتال.