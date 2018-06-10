رفض طعن عكاشة على قرار عدم الظهور فى الإعلام

نجوى عبد العزيزرفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره فى الإعلام وغلق قناة الفراعين، وقضت بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.وكانت المنطقة الإعلامية الحرة أصدرت بيانا في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥، حول مخالفات قناة

نجوى عبد العزيز

رفضت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، الدعوى المقامة من الإعلامى توفيق عكاشة، والتى يطالب فيها بوقف قرار منع ظهوره فى الإعلام وغلق قناة الفراعين، وقضت بعدم قبولها لزوال شرط المصلحة.

وكانت المنطقة الإعلامية الحرة أصدرت بيانا في ٢٩ ديسمبر ٢٠١٥، حول مخالفات قناة الفراعين، حيث أصدرت قرارًا بإيقاف برنامج «مصر اليوم» الذي يقدمه توفيق عكاشة، كما منعت ظهروه على الفضائيات خلال مدة الإيقاف، وذلك لمخالفتها شروط الترخيص وميثاق العمل الإعلامى العربى وضوابط ومبادئ العمل بالمنطقة الحرة الإعلامية، وفى حال المخالفة يتم إلغاء قرار الترخيص الصادر للشركة بمزاولة النشاط، مع إخطار الشركة المصرية للأقمار الصناعية (نايل سات) لاتخاذ اللازم نحو تنفيذ هذا القرار.

وذكر عكاشة، فى دعواه أن قرار منعه من الظهور مخالف للقانون والدستور، حيث إنه إعلامى محايد ويحرص على خدمة وطنه وبلاده من خلال المادة الإعلامية التى يقدمها على شاشته.