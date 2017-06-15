رفض طعن جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم واتحاد المقاولين

رجب عزالدينقالت شركة جولدن بيراميدز بلاز، إن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم منها ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "كان من المقرر صدور الحكم فى الطعن بجلسة 13 يونيو وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن".وتابع البيان: "هناك

رجب عزالدين



قالت شركة جولدن بيراميدز بلاز، إن محكمة النقض رفضت الطعن المقدم منها ضد شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية. وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: “كان من المقرر صدور الحكم فى الطعن بجلسة 13 يونيو وبتلك الجلسة أصدرت المحكمة حكمها برفض الطعن”. وتابع البيان: “هناك دعوى تزوير أخرى مقامة ضد حكم التحكيم الصادر لصالح الخصوم مقيدة برقم 3735 لسنة 2015 مدنى كلى شمال القاهرة ومحدد لنظرها جلسة 17 يونيو 2017”. وتطعن الشركة فى الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006 والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش. ورفضت المحكمة طلبا عاجلا للشركة فى 22 نوفمبر الماضى لإيقاف تنفيذ الحكم. وأصدر مركز القاهرة الإقليمى للتحكيم التجارى الدولى فى 3 مارس 2015، حكما لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع جولدن بيراميدز. وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافاً إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.