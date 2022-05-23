«رفض دفع إتاوة».. كواليس قتل «مسجل خطر» لمواطن في القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على المتهم بارتكاب جريمة قتل مواطن في محافظة القاهرة بعدما نشبت بينهما مشاجرة، لرفض المجني عليه دفع إتاوة مالية للقاتل.

كان قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة قد تلقى بلاغًا بحدوث مشاجرة، ووجود متوفي بدائرة القسم.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء سير المجني عليه في محل البلاغ، استوقفه شخص -له معلومات جنائية- وطلب منه مبلغ مالي ولدى رفضه حدثت بينهما مشادة كلامية، تطورت لتعدى الأخير على الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض “مطواة” بحوزته، مما أدى لإصابة المجني علية بجرح نافذ بالجسم ومن ثم وفاته.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته السلاح الأبيض المُستخدم في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتأييدها بشاهد الواقعة سائق “توك توك”، واتخذت الإجراءات القانونية.