رفض دعوى قضائية ضد رئيس شركة الأولى للتنمية العقارية

مصطفى طلعت: أعلنت شركة الأولى للإستثمار والتنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن رفض المحكمة الإقتصادية للدعوى المقامة ضد رئيس مجلس إدارتها. وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة، أن حكم المحكمة جاء لعدم وجود سند قانوني لإتهام رئيس مجلس الإدارة، وأكدت المحكمة البراءة ورفض الدعوى شكلاً وموضوعاً. وأكدت "ا

مصطفى طلعت:







أعلنت شركة الأولى للإستثمار والتنمية العقارية، اليوم الثلاثاء، عن رفض المحكمة الإقتصادية للدعوى المقامة ضد رئيس مجلس إدارتها.







وقالت الشركة في بيان مرسل للبورصة، أن حكم المحكمة جاء لعدم وجود سند قانوني لإتهام رئيس مجلس الإدارة، وأكدت المحكمة البراءة ورفض الدعوى شكلاً وموضوعاً.







وأكدت “الأولى للإستثمار العقاري” أنها تتمسك بحقها القانوني وجميع التعويضات والأضرار جراء رفع دعاوى كيدية وليس لها محل من الصحة.







يشار إلى أن الدعوى مقامة ضد رئيس الشركة بصفته المسؤول عن بينات الإفصاح نتيجة الإعلان على شاشات التداول عن بيان إفصاح تم نشره بتاريخ 27 مايو 2015 والتعرض لأضرار مادية وأدبية جراء هذا الإعلان.







وحققت “الاولى للإستثمار العقاري” أرباحاً بقيمة 409.2 ألف جنيه خلال الـ 9 أشهر المنتهية في سبتمبر 2017، مقابل أرباح بلغت 475.9 ألف جنيه جنيه بالفترة المماثلة من العام الماضي.

