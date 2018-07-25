رفض دعوى فرض الحراسة على دلتا للإنشاء والتعمير

رجب عز الدينقالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين بخصوص فرض الحراسة على الشركة.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق حجزت للحكم بجلسة 25 يوليو الحالي، وبتلك الجلسة قررت هيئة المحكمة رفض الدعوى.وتراجعت أرباح

رجب عز الدين

قالت شركة دلتا للإنشاء والتعمير إن محكمة الاستئناف رفضت الدعوى المرفوعة ضدها من بعض المساهمين بخصوص فرض الحراسة على الشركة.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن الدعوى رقم 645 لسنة 8 ق حجزت للحكم بجلسة 25 يوليو الحالي، وبتلك الجلسة قررت هيئة المحكمة رفض الدعوى.

وتراجعت أرباح الشركة إلى 3.5 مليون جنيه خلال 2017، مقارنة بنحو 5.6 مليون جنيه فى 2016، نتيجة تراجع الإيرادات إلى 109.3 مليون جنيه، مقابل إيرادات 160.4 مليون جنيه في العام المقارن.

ويبلغ رأسمال الشركة المصدر 231 مليون جنيه، موزعًا بين 23.1 مليون جنيه، بقيمة اسمية 10 جنيهات للسهم.