رفض دعوى رد قاضى التخابر مع حماس

نجوى عبد العزيز قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، رفض طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان، وتغريمه 4 آلاف جنيه، والمقدم ضد قاضي محاكمته بقضية "التخابر مع حماس". وقضت المحكمة- فى وقت سابق- بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس…

نجوى عبد العزيز

قررت محكمة استئناف القاهرة، اليوم الخميس، رفض طلب الرد المقدم من الدكتور عصام العريان، وتغريمه 4 آلاف جنيه، والمقدم ضد قاضي محاكمته بقضية “التخابر مع حماس”.

وقضت المحكمة- فى وقت سابق- بإلغاء أحكام الإعدام والمؤبد بحق الرئيس المعزول محمد مرسى و21 آخرين فى القضية، وقررت إعادة محاكمتهم.

كانت قد تقدم العريان، لرد ومخاصمة الدائرة 11 إرهاب فى محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، برئاسة المستشار محمد شرين فهمي، والتي تنظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و21 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميا بـ”التخابر مع حماس.

كانت محكمة جنايات القاهرة أصدرت فى 16 يونيو 2015 حكمًا بإعدام خيرت الشاطر ومحمد البلتاجى، وأحمد عبد العاطى، بينما عاقبت بالسجن المؤبد محمد مرسى ومحمد بديع و16 آخرين، والسجن 7 سنوات للمتهمين محمد رفاعة الطهطاوى، وأسعد الشيخة.