رفض دعوى تطالب شركة إنتاج فني بدفع 15 مليون جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض دعوى شركة “كينج توت عصام شعبان وشركاه” المقامة ضد شركة “ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني” مالكة قنوات شبكة تليفزيون النهار الفضائية .

وذلك في الدعوى المقيدة بجدول محكمة القاهرة الاقتصادية الكلية تحت رقم ٨٠٥ لسنه ١٦ ق .

ترجع وقائع الدعوى إلى مطالبة شركة “كينج توت عصام شعبان وشركاه” بتعويض مالي قدرة 15 مليون جنيه، بمناسبة عرض مسلسل تليفزيوني من بطولة الفنان يحيى الفخراني عبر شبكة قنوات تليفزيون النهار الفضائية دون الحصول على موافقة من شركة كينج توت على حد زعمها .

تداولت الدعوى بالجلسات وقضت محكمة القاهرة الاقتصادية بالدائرة الخامسة الكلية برفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات القضائية مما يثبت صحة موقف شركة “ترنتا للإنتاج والتوزيع الفني” وأحقيتها في عرض هذا المصنف خلاف الادعاءات الواهية التي أثارتها “كينج توت”.

كتبت – نجوى عبدالعزيز