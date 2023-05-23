رفض دعوى تتهم «إيلون ماسك» بخداع المساهمين في «تويتر»

رفض قاض دعوى جماعية تتهم قطب الأعمال الأمريكي إيلون ماسك بخداع المساهمين في شركة تويتر عدة مرات خلال العام الماضي أثناء استحواذه على منصة التواصل الاجتماعي نظير إجمالي قيمته 44 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

و قال تشارلز براير قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية في سان فرانسيسكو في قرار صدر أمس الإثنين أن وليام هيرسنياك مقيم الدعوى بالنيابة عن مجموعة من المساهمين لا يملك الصفة القانونية لرفع الدعوى لأنه طعن في “أخطاء مرتبطة” باستحواذ ماسك على الشركة وليس في نزاهة عملية الاستحواذ نفسها.

وقال براير إن هيرسنياك لم يوضح الضرر الناجم عن إفصاح ماسك المتأخر عن شراء حصة قدرها 9.2 % من شركة تويتر، وهو الأمر الذي قالت الدعوى إنه سمح له بشراء المزيد من الأسهم بأسعار أقل قبل الإعلان عن الاستحواذ، أو الضرر الذي وقع نتيجة إتمام الاستحواذ بعد شهر ونصف من الموعد المخطط له.

ولم يجد القاضي أي دليل على أن ماسك ساعد صديقين له في مجلس إدارة تويتر، وهما جاك دورسي الشريك المؤسس وإيجون ديربان الشريك في إدارة شركة سيلفر ليك للاستثمار، في تجاوز واجباتهما الائتمانية بتفضيل مصالحهما ومصالح ماسك.

ولم يرد محامو هيرسنياك بعد على طلبات للتعليق.

ويدير ماسك أيضا شركة تسلا للسيارات الكهربائية، وهو ثاني أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس.