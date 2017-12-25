رفض دعوى إلغاء نتيجة انتخابات الزمالك

على المصرى أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، اليوم قراره فى الدعوة المقامة من مصطفى عبد الخالق المرشح السابق على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، برفض الدعوى بشأن إلغاء نتيجة انتخابات القلعة البيضاء، التي أقيمت يومي 23 و24 نوفمبر الماضي. على المصرى أصدر مركز ال

على المصرى

أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، اليوم قراره فى الدعوة المقامة من مصطفى عبد الخالق المرشح السابق على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، برفض الدعوى بشأن إلغاء نتيجة انتخابات القلعة البيضاء، التي أقيمت يومي 23 و24 نوفمبر الماضي.

على المصرى





أصدر مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأوليمبية المصرية، قراره فى الدعوة المقامة من مصطفى عبد الخالق المرشح السابق على عضوية مجلس إدارة نادى الزمالك، برفض الدعوى بشأن إلغاء نتيجة انتخابات القلعة البيضاء، التي أقيمت يومي 23 و24 نوفمبر الماضي.





وكان المركز قد رفض الشق المستعجل في وقت سابق، قبل أن يرفض اليوم الشق الموضوعي، لينتهي الجدل حول هذه القضية بعد إقرار مركز التسوية بعدم الاختصاص، وشهدت جلسة اليوم، حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومصطفى عبد الخالق والمحامي الخاص به.





ورفع عبد الخالق أكثر من دعوة لرفض اعتماد النتيجة، التي أسفرت عن فوز مرتضى منصور برئاسة الزمالك، وأيضا رفض قرار الجمعية العمومية التي أقرت اللائحة وبطلان الدعوة للانتخابات من الأساس.

وكان المركز قد رفض الشق المستعجل في وقت سابق، قبل أن يرفض اليوم الشق الموضوعي، لينتهي الجدل حول هذه القضية بعد إقرار مركز التسوية بعدم الاختصاص، وشهدت جلسة اليوم، حضور مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، ومصطفى عبد الخالق والمحامي الخاص به.

ورفع عبد الخالق أكثر من دعوة لرفض اعتماد النتيجة، التي أسفرت عن فوز مرتضى منصور برئاسة الزمالك، وأيضا رفض قرار الجمعية العمومية التي أقرت اللائحة وبطلان الدعوة للانتخابات من الأساس.