رفض تظلم ميراكل لتداول الأوراق المالية

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية بالإيقاف لمدة شهر.وقالت الهيئة في بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات نظرت التظلم المشار إليه وقررت قبوله شكلاً ورفضه موضوعا.وتتظلم الشركة من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة الما

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة ميراكل لتداول الاوراق المالية بالإيقاف لمدة شهر.

وقالت الهيئة في بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات نظرت التظلم المشار إليه وقررت قبوله شكلاً ورفضه موضوعا.

وتتظلم الشركة من قرار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم (496) لسنة 2018 الصادر في 16 أبريل الماضى والخاص بوقف الشركة عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوما لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ فى 16 مايو 2017.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإيقاف اعتبارا من 7 مايو الجارى وانتهاء بيوم 5 يونيو القادم .