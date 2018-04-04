رفض تظلم مصر للسمسرة حول إيقافها عن مزاولة النشاط شهرا

رجب عزالدين رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط.وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا .وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة



رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم بشأن وقف وقف مصر للسمسرة في الاوراق المالية inertia عن مزاولة النشاط.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن اللجنة تلقت تظلم الشركة وقررت اليوم الأربعاء قبوله شكلا ورفضه موضوعا .

وأوقف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية في 12 فبراير الماضى شركة مصر للسمسرة في الاوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما أو لحين إزالتها للمخالفات المنسوبة إليها إيهما أقرب ،وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالأنذارات المؤرخة فى 23 يونيو 2018 و5 يناير 2016 و9 اغسطس 2016.

ومن المقرر أن تبدأ فترة الإيقاف إعتبارا من غدا الخميس الموافق 5 فبراير وحتى 4 مايو القادم.