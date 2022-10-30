رفض تظلم مرتضى منصور على قرار الحجز على أرصدة نادي الزمالك

رفضت المحكمة المختصة، تظلم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، على الحكم الصادر بالحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.

وسبق أن أصدرت المحكمة قرارا خلال الجلسة الماضية، بتأجيل نظر الدعوى المقامة من رئيس نادي الزمالك، للتطق بالحكم فيها خلال جلسة اليوم الموافق 30 أكتوبر مع استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس.

وأكدت المحكمة خلال نطق القرار أنها قررت استمرار إجراءات الحجز والتنفيذ لصالح ممدوح عباس، بعد مراجعة الأوراق والتأكد من صحة الأحكام، الصادره لصالح الأخير.

يذكر أن المحامي كمال شعيب وكيلا عن ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق، كان قد أصدر بيانًا صحفيا في وقت سابق، كشف خلاله تفاصيل القرار الصادر بشأن الحجز على أرصدة نادي الزمالك في البنوك المصرية.

كتبت نجوى عبد العزيز