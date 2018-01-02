رفض تظلم شمال إفريقيا للاستثمار بخصوص الشطب الاختيارى

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، الذى تتضرر فيه من القرار السلبى بإرجاء ورفض شطب أسهم الشركة من البورصة اختياريًا.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة أودعت تظلمها لدى لجنة التظلمات، وق

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة شمال إفريقيا للاستثمار العقارى، الذى تتضرر فيه من القرار السلبى بإرجاء ورفض شطب أسهم الشركة من البورصة اختياريًا.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة أودعت تظلمها لدى لجنة التظلمات، وقررت اللجنة أمس الإثنين، قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعًا.

وقالت الشركة إن الهيئة متعنة فى إعطاء موافقة للبورصة المصرية على الشطب الاختيارى، رغم انتهاء الهيئة العامة للاستثمار من صحة انعقاد الجمعية والانتهاء من دراسة الشكاوى المزعومة فى هذا الشأن.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة فى سبتمبر الماضى، شطب قيد أسهم الشركة من البورصة المصرية، وشراء جميع أسهم المساهمين المعترضين على الشطب بسعر 1.2 جنيه للسهم.

وأحالت هيئة الرقابة المالية فى أكتوبر شكاوى واردة إليها من مساهمين بالشركة إلى الهيئة العامة للاستثمار، بصفتها الجهة الإدارية المختصة بذلك.

وتفيد الشكاوى قيام الشركة بمخالفة إثبات حضور أحد المساهمين الغائبين بمحضر اجتماع الجمعية العامة، لمناقشة إجراءات الشطب الاختياري.