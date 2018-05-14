رفض تظلم المدينة للسمسرة فى الأوراق المالية ضد إيقافها شهرا

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية بشأن إيقافها لمدة شهر.وقالت الهيئة فى بيان البورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت تظلم الشركة شكلا ورفضته موضوعا وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين.وقرر مجلس إدارة الهيئة



رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية بشأن إيقافها لمدة شهر.

وقالت الهيئة فى بيان البورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت تظلم الشركة شكلا ورفضته موضوعا وذلك خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين.

وقرر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في 10 ديسمبر 2017 وقف شركة المدينة للسمسرة في الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوماً إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالأنذار المؤرخ في 21 فبراير 2017.

ومن المقرر أن تبدأ فترة إيقاف الشركة إعتبارا من يوم 14 مايو الجارى وحتى 12 يونيو القادم علما بأن الشركة محظور استفادتها من نظم التداول المعمول بها في البورصة والخدمات والتسهيلات التي تتيحها البورصة للعمل بها، وكذلك حظر تواجد أياً من العاملين لدي العضو في قاعة التداول وذلك كتدبير احترازي بدءاً من جلسة يوم الخميس الموافق 8 يناير 2015 وذلك وفقاً لقرار لجنة العضوية رقم (15) لسنة 2015 الصادر بتاريخ 6 يناير 2015.