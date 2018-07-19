رفض تظلم المالية العربية للسمسرة بشأن الإيقاف شهرا

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس التظلم المقدم من شركة المالية العربية للسمسرة في الاوراق المالية بشأن وقف نشاطها لمدة شهر.وقالت اللجنة فى بيان منشور على شاشة التداول إن تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوما سيبدأ تطبيقه اعتبار من 22 يوليو الجارى



رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية اليوم الخميس التظلم المقدم من شركة المالية العربية للسمسرة في الاوراق المالية بشأن وقف نشاطها لمدة شهر.

وقالت اللجنة فى بيان منشور على شاشة التداول إن تفعيل قرار وقف الشركة لمدة ثلاثين يوما سيبدأ تطبيقه اعتبار من 22 يوليو الجارى وحتى 20 أغسطس القادم.

كانت الرقابة المالية قد قررت وقف شركة المالية العربية للسمسرة في الاوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة 30 يوماً وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذار المؤرخ فى 4 فبراير 2018.