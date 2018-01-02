رفض تظلم العرفة للاستثمارات على مهملة توفيق الأوضاع

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، الذي تتضرر فيه من عدم موافقة الهيئة على مد مهلة توفيق أوضاعها.وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة أودعت تظلمها لدى لجنة التظلمات، وقررت اللجنة أمس الإث

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية، التظلم المقدم من شركة العرفة للاستثمارات والاستشارات، الذي تتضرر فيه من عدم موافقة الهيئة على مد مهلة توفيق أوضاعها.

وقالت الهيئة، فى بيان للبورصة المصرية، اليوم الثلاثاء، إن الشركة أودعت تظلمها لدى لجنة التظلمات، وقررت اللجنة أمس الإثنين قبول التظلم شكلًا ورفضه موضوعاًَ.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة قرار فى 2016، بشأن التعامل على أسهم الخزينة للشركات المقيد لها أسهم بالبورصة المصرية.

ونص القرار على التزام الشركات بالتصرف فى أسهم الخزينة للغير خلال سنة على الأكثر من تاريخ حصولها عليها، كما نص على عدم أحقية تلك الأسهم فى التصويت على اجتماعات الجمعيات العامة للشركة مقابلها، ولا يجوز تحويل الأسهم لشهادات إيداع دولية “GDR” طبقًا للقواعد المعتمَدة من الهيئة.

