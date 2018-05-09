رفض تظلم إيقاف العربية للسمسرة فى الأوراق المالية

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية بشأن وقفها لمدة شهر. وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت التظلم المشار إليه شكلا ورفضته موضوعا.وقرر مجلس إدارة الهيئة فى 13 مارس الماضى وقف شركة الع

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية التظلم المقدم من شركة العربية للسمسرة فى الأوراق المالية بشأن وقفها لمدة شهر.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات قبلت التظلم المشار إليه شكلا ورفضته موضوعا.

وقرر مجلس إدارة الهيئة فى 13 مارس الماضى وقف شركة العربية للسمسرة الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة ثلاثين يوما أو لحين إزالة الشركة للمخالفات أيهما أقرب وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة اليها والواردة بالإنذارين المؤرخين بتاريخ 6 ابريل و11 اكتوبر 2017.

ومن المقرر أن تبدأ فترة ال

إيقاف اعتبار ا من يوم 10 مايو وحتى 8 يونيو 2018.

