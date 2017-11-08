رفض تظلم إيقاف الحمد لتداول الأوراق المالية

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تظلم شركة الحمد لتداول الأوراق المالية بخصوص إيقافها عن مزاولة النشاط.وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات نظرت تظلم الشركة رقم (17) لسنة 2017 بجلستها المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء وقررت قبوله شكلا ورفضة موضوعا.

رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بالهيئة العامة للرقابة المالية تظلم شركة الحمد لتداول الأوراق المالية بخصوص إيقافها عن مزاولة النشاط.

وقالت الهيئة فى بيان للبورصة المصرية إن لجنة التظلمات نظرت تظلم الشركة رقم (17) لسنة 2017 بجلستها المنعقدة بتاريخ أمس الثلاثاء وقررت قبوله شكلا ورفضة موضوعا.

وأضاف البيان أن فترة إيقاف الشركة ستبدأ اعتبارا من يوم الخميس 9 نوفمبر وحتى الجمعة 8 ديسمبر 2017.

وأصدر رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (721) لسنة 2017 بتاريخ 6 اغسطس الماضى بوقف شركة الحمد لتداول الأوراق المالية عن مزاولة النشاط المرخص لها به لمدة شهر أو لحين إزالة الشركة للمخالفات أيهما أقرب إعمالاً لأحكام المادة (30) من قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 وذلك لعدم قيامها بإزالة المخالفات المنسوبة إليها والواردة بالإنذارين المؤرخين في 2 فبراير و29 مارس الماضيين.