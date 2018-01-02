رفض تظلم إلغاء ترخيص واحة للأوراق المالية

رجب عزالدينرفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية التظلم الخاص بإلغاء ترخيص شركة واحة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.وقالت الرقابة المالية فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تظلمت الشركة من القرار بالتظلم رقم (28) لسنة 2017 وصدر قرار لجنة التظلمات بتاريخ 1 يناير بقبول التظلم شكلا ورفضة مو



رجب عزالدين

رفضت لجنة التظلمات بهيئة الرقابة المالية التظلم الخاص بإلغاء ترخيص شركة واحة لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية.

وقالت الرقابة المالية فى بيان للبورصة المصرية إن الشركة تظلمت الشركة من القرار بالتظلم رقم (28) لسنة 2017 وصدر قرار لجنة التظلمات بتاريخ 1 يناير بقبول التظلم شكلا ورفضة موضوعاً.

وأصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قرار رقم (144) لسنة 2017 لإلغاء ترخيص الشركة بتاريخ 29 اكتوبر الماضى.

كانت الشركة قد تعرضت للايقاف أكثر من مرة خلال العامين الماضيين،حيث تم ايقاقها لمدة ستة أشهر فى مارس 2016 وعادت لمزاولة النشاط فى اكتوبر، كما تم ايقاف نشاطها لمدة شهر فى اغسطس 2017.