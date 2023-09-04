رفض الدعوى المطالبة بوقف تنفيذ قرار تعيين البناني فى رئاسة نادي الزمالك

قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الاثنين، برفض الدعوى المقامة من أحمد سعيد محمد محاسب قانوني وعضو الجمعية العمومية لنادي الزمالك، والتى يطالب فيها بوقف تنفيذ قرار مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة رقم ٤٩٩ لسنة ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٣بتعيين عماد مصطفى حمزة البناني مديرا تنفيذيا لنادي الزمالك.

وكانت الدعوى التى حملت رقم٧٣٤٥٣/، واختصمت كلا من وزير الشباب والرياضة، ومدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، وعماد مصطفى حمزة البناني.

وكان الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قد أصدر قرارا بتكليف الدكتور عماد البناني بمنصب رئيس اللجنة الثلاثية بنادي الزمالك والمدير التنفيذي بدلا من اللواء حسن موسى.

ومنذ صدور قرار تعيين عماد البناني رئيسا للجنة الثلاثية تداولت جماهير الزمالك على مواقع التواصل الاجتماعي عددا من البوستات القديمة له، والتعليقات، وصورًا مع مسئولين من النادي الأهلي، وصورًا أخرى في أثناء وجوده بقناة النادي الأهلي، وهو ما فسره البعض بأنه ينتمي للقلعة الحمراء، ما أغضب جماهير الزمالك بحسب تعليقاتهم بهذه المنشورات.

وأكد الدكتور عماد البناني أنه مستمر في مهمته كمدير تنفيذي لنادي الزمالك ورئيسا للجنة الثلاثية، ولا صحة تماما لما تردد حول اعتذاره عن عدم استكمال المهمة، مؤكدا أن الزمالك ناد عريق والجميع يسعى للحفاظ على استقراره وإعادته لمكانته في أسرع وقت.

كتبت نجوى عبد العزيز