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رفض الامتثال لإجراءات التأمين.. حقيقة منع أجنبي من دخول قلعة صلاح الدين

بعد تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى.
أماني عوض 4:19 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21 4:19 م, الثلاثاء, 1 يونيو 21

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كشفت الأجهزة الأمنية عن حقيقة فيديو إدعاء شخص أجنبي بعدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين الأيوبي، واتضح عدم صحة الواقعة.

كانت المتابعة الأمنية قد رصدت ما تداول بمواقع التواصل الاجتماعي متضمنًا مقطع فيديو ملحق به تعليق إدعى خلاله شخص يحمل جنسية إحدى الدول، بعدم تمكنه من دخول قلعة صلاح الدين، نظرًا لتشديد إجراءات الدخول.

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وبالفحص تبين عدم صحة ما تضمنه مقطع الفيديو المشار إليه من إدعاءات، وأن حقيقة الواقعة تتمثل في توجه الشخص المشار إليه صحبة آخرين مستقلين سيارتين لزيارة قلعة صلاح الدين الأيوبي.

وأوضح الفحص أنه لدى إخطاره بضرورة الالتزام بالإجراءات المتبعة لتأمين الزائرين، والمتمثلة في المرور من خلال البوابات المخصصة للأفراد، وترك السيارتين بمكان الانتظار المخصص، رفض الامتثال للإجراءات التأمنية المتبعة وانصرف مغادرًا المكان بالسيارتين دون استكمال الزيارة.

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بقلم أماني عوض

صحفية بجريدة المال، خريجة إعلام قسم صحافة، تعمل في المجال الصحفي منذ 11 عامًا تنوعت في أقسام الحوادث والتحقيقات والديسك المركزي، وعملت في عدة جرائد وقنوات فضائية منها فيتو والتحرير والبوابة نيوز ودريم وأون تي في

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