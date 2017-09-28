رفض الاستئناف على إخلاء سبيل عضو التحالف الشعبي الاشتراكي

بعد اتهامه بالانضمام للإخوانإيمان عوفقررت محكمة جنح مستأنف بني سويف، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل وليد محمد عبدالمنعم، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الجنحة رقم 9230 لسنة 2017 جنح بندر بنى سويف. وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد المنعم بأنه اشترك في تجمهر مع مجموعة مكونة

بعد اتهامه بالانضمام للإخوان





إيمان عوف

قررت محكمة جنح مستأنف بني سويف، رفض استئناف النيابة على قرار إخلاء سبيل وليد محمد عبدالمنعم، عضو حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، في الجنحة رقم 9230 لسنة 2017 جنح بندر بنى سويف.

وكانت النيابة العامة قد اتهمت عبد المنعم بأنه اشترك في تجمهر مع مجموعة مكونة من أكثر من خمسة أشخاص، بقصد تعطيل تنفيذ القانون واللوائح، وأحرز مطبوعات تتضمن ترويجًا لتغيير مبادئ الدستور الأساسية أو النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية.

وكانت النيابة قد قررت النيابة نسخ الأوراق وتقيد بمحضر إداري للتحقيق مع المتهم بخصوص واقعة الانضمام إلى جماعة محظورة، وهى جماعة الإخوان المسلمين.