«رفض اصطحابه على دراجته البخارية».. ضبط مسجل خطر أصاب شاب بـ«ساطور» بسوهاج

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على «مسجل خطر» ارتكب واقعة الاعتداء على شاب بـ«ساطور» بعدما رفض اصطحابه معه على دراجته البخارية في محافظة سوهاج.

تعود الواقعة، إلى تلقي مركز شرطة أخميم بمديرية أمن سوهاج ، بلاغًا من مستشفى عن استقبالها عامل مصاب باشتباه كسر بعظام الجمجمة، وجروح قطعية.

وبسؤال نجل عمومته قال إنه أثناء استقلالهما دراجة نارية قيادة المصاب بذات الناحية، استوقفهما شخص -له معلومات جنائية- وطلب منهما اصطحابه لكنهما رفضا فتعدى على المصاب بسلاح أبيض “ساطور”، فأحدث إصابته المشار إليها.

وأضاف أنه توجد خلافات سابقة بين المصاب والمتهم، وبسؤال والد المتهم “مزارع” قال إن نجله يعاني من اهتزاز نفسي، وقدم تقريرًا صادر من أحد الأطباء بذات المضمون.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتخلصه من الأداة المستخدمة بإلقائها بأحد المصارف المائية، واتخذت الإجراءات القانونية.