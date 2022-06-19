رفض استشكال مودة الأدهم على حكم حبسها 6 سنوات

قررت محكمة جنايات القاهرة، رفض الالتماس الذي تقدمت به فتاة التيك توك مودة الأدهم، على حكم حبسها 6 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الإتجار في البشر.

وكانت مودة الأدهم قد تقدمت بطعن أمام محكمة النقض على حكم حبسها 6 سنوات، وغرامة 200 ألف جنيه، بتهمة الاتجار في البشر.

وجاء في مذكرة أسباب الطعن بالنقض أن الحكم قد صدر باطلا ومخالفا للقانون، ومشوبا بعيوب الخطأ في القانون، والخطأ في تأويله مع الفساد في الاستدلال والإخلال بحق المتهمة في الدفاع وجائت الأسباب عديدة منها الإخلال الجسيم بحق الدفاع بمنع الفتاة من ابداء دفاعها أو الحديث رغم قيامها بالإستعطاف حتى يتسنى لها الحديث ومحاولتها إثبات أن عندها دفوعا لم يذكرها محاميها وتم رفض سماعها.

كتبت نجوى عبد العزيز