سيـــاســة

رفض استشكال سما المصري على حكم حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق

لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور
المال - خاص 4:42 م, الأحد, 14 فبراير 21 4:42 م, الأحد, 14 فبراير 21

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رفضت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة الاستشكال المقدم من دفاع سما المصرى، لوقف حبسها سنة بتهمة التحريض على الفسق والفجور.

كانت محكمة مستأنف الاقتصادية قد اصدرت حكمها في وقت سابق بإلغاء حبس سما المصرى سنتين وإلزامها بدفع مبلغ 300 ألف جنيه غرامة، والاكتفاء بحبسها سنة وإلغاء الغرامة والاكتفاء بالغرامة 100 جنيه، والمراقبة سنة، فى القضية 979 لسنة 12 قضائية جرائم اقتصادية فى الاعتداء على قيم المجتمع المصري.

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وكانت النيابة العامة قد قررت  بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصرى، لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعى، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية فى المجتمع المصرى وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع بالانترنت

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كتبت- نجوى عبد العزيز

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