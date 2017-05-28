رفض استئناف محامية على حكم بطلان توقيع اتفاقية تعيين الحدود

كانت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بعابدين، قد قضت بداية أبريل الماضى، بقبول الدعوى التى تطالب بإسقاط أسباب حكم المحكمة الإدارية العليا القاضى ببطلان اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

أقامت الاستئناف محامية تدعى نهلة أحمد كانت محكمة أول درجة رفضت تدخلها فى الدعوى، وألزمتها بالمصاريف.

وقضت المحكمة بعدم الاعتداد بالحكم الصادر عن محكمة القضاء الإدارى في الدعويين وهما اللذان قضيا ببطلان توقيع الاتفاقية، واعتبارهما منعدمى الأثر.