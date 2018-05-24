رفض استئناف جولدن بيراميدز ضد أوراسكوم للإنشاء

رجب عز الدينقالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة رفضت الاستئناف المقدم ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم بجلسة 23 مايو الحالى، وبتلك الجلسة قضت المحكمة ب

رجب عز الدين





قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا إن المحكمة الاقتصادية بالقاهرة رفضت الاستئناف المقدم ضد شركتي أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.

وأضافت الشركة، فى بيان، للبورصة المصرية، أن المحكمة حجزت الاستئناف للحكم بجلسة 23 مايو الحالى، وبتلك الجلسة قضت المحكمة برفض الاستئناف وتأييد حكم أول درجة القاضي بعدم اختصاص المحكمة نوعيًّا بنظر الدعوى.

وقالت الشركة، في منتصف أبريل الماضي، إن محكمة النقض رفضت الطلب العاجل بوقف التنفيذ في الطعن المقدم على الحكم الصادر لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء والصناعة واتحاد المقاولين العالمية.

وتطعن الشركة في الدعوى بالتزوير على حكم التحكيم الصادر فى الدعوى التحكيمية رقم 467 لسنة 2006، والصادر ضدها فى قضية سهل حشيش.

ورفضت المحكمة طلبًا عاجلًا للشركة فى 22 نوفمبر الماضي لإيقاف تنفيذ الحكم.

وأصدر مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي فى 3 مارس 2015، حكمًا لصالح شركتى أوراسكوم للإنشاء، وشركة المقاولين العرب فى نزاع مع “جولدن بيراميدز”.

وقضى الحكم بإلزام الشركة بسداد 260.8 مليون جنيه و43.4 مليون دولار، مضافًا إليهما الفوائد من تاريخ الحكم وحتى تمام السداد.