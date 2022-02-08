سيـــاســة

رفض استئناف «المحلل الشرعي» محمد الملاح وتأييد قرار حبسه

وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة
المال - خاص 2:50 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22 2:50 م, الثلاثاء, 8 فبراير 22

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رفضت المحكمة المختصة الاستئناف المقدم من المتهم محمد الملاح المعروف إعلاميا بالمحلل الشرعي على قرار حبسه الصادر من النيابة العامة وأيدت استمرار قرار حبسه احتياطيا لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق وذلك لاتهامه بنشر أخبار كاذبة، والتعدي على قيم ومبادئ المجتمع المصري، وتزوير في أوراق رسميّة.

وكانت النيابة العامة قد أمرت بحبس المتهم محمد الملاح لإذاعته أخبارًا كاذبة واعتدائه على المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري.

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حيث تلقت النيابة العامة بلاغًا في مطلع شهر نوفمبر من العام الماضي في أعقاب ظهور المتهم المذكور ببرنامج تليفزيونيٍّ ادَّعى خلاله زواجه بثلاث وثلاثين امرأةً مطلقةً طلاقًا بائنًا بينونة كبرى حتى يحل لأزواجهن ردّهن مرة أخرى، وأنه أنشأ صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” للترويج لهذا الغرض، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.

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كتبت نجوى عبد العزيز

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