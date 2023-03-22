رفض استئناف ابنة رشوان توفيق على بطلان قسمة شاليهات رأس سدر

قررت محكمة جنوب القاهرة، الدائرة العاشرة مدني استئناف عالي، رفض استئناف آية رشوان توفيق على الحكم الصادر لوالدها برفض الدعوى التي طالبت فيها ببطلان قسمة شاليهات رأس سدر.

وجاء في موضوع الدعوى: تمتلك الطالبة والمعلن إليهم على الشيوع من موروثتهم المرحومة أميمة عبد الرحمن شاليها بمشروع بمدينة رأس سدر، بجنوب سيناء، وبموجب عقد البيع الابتدائي المؤرخ بتاريخ 17 أغسطس 2020، والمحرر بين المعلن إليه الرابع بصفته طرفًا أول بائعًا، والطالبة والمعلن إليهما الثانية والثالثة- كطرف ثان مشتريات- تعاقد الأخير على شراء الشاليه بمدينة رأس سدر والمكون من طابقين، وقد تم هذا البيع مقابل مائة ألف جنيه، تم سدادها بالكامل.

وفي وقت سابق، أشاد الفنان رشوان توفيق، بحكم محكمة استئناف عالى جنوب القاهرة، اليوم، برفض استئناف ابنته آية رشوان توفيق، على الحكم الصادر برفض الدعوى التي طالبت فيها بإلغاء عقد بيع والدها فيلا بمدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية هبة وحفيدته؛ بالتوكيل العام الصادر منها دون علمها.

كتبت نجوى عبدالعزيز