رفض إشكالين لإيقاف تنفيذ حكم حل اتحاد الكرة

نجوى عبد العزيز قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600

نجوى عبد العزيز



قضت المحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت، بعدم قبول الإشكالين المقامين من هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، لوقف تنفيذ حكم حل مجلس اتحاد الكرة الصادر من الدائرة الثانية بمحكمة القضاء بمجلس الدولة وتغريمه 1600 جنيه.

جاء في أسباب الأشكال أن الحكم الصادر باطل، حيث جاء بوقف تنفيذ القرار السلبى غير الصادر من وزير الشباب والرياضة بإعلان نتيجة الانتخابات رغم أن الانتخابات دعا إليها الاتحاد ولا علاقة للوزير بصفته أو الجهة الإدارية بهذه الإجراءات.

واختصم الإشكالين كلا من وزير الشباب والرياضة، ورئيس المجلس القومى للرياضة، والمدير التنفيذى للاتحاد المصرى لكرة القدم، وعمر جلال هريدى وماجدة محمود الهلباوى.