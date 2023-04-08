«رفضت العودة لعصمته».. ضبط شخص طعن طليقته في موقف بـ6 أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية، القبض على شخص متهم بارتكاب واقعة طعن طليقته بسلاح أبيض أثناء تواجدهما في أحد المواقف في مدينة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة، عقب نشوب مشادة بينهما لرفضها العودة لعصمته.

كان قسم شرطة ثانٍ أكتوبر مديرية أمن الجيزة، قد تلقى بلاغًا من إحدى المستشفيات عن وصول سيدة مصابة بجرح نافذ في الجسم، بعد طعنها بسكين.

وبالانتقال والفحص قالت المصابة إنها أثناء تواجدها بأحد المواقف حدثت مشادة كلامية بينها وطليقها لرغبته في ردها لعصمته ورفضها لذلك، وعلى إثرها اعتدى عليها بالضرب مُستخدمًا سلاح أبيض “سكين” كان بحوزته مُحدثًا إصابتها المشار إليها وفر هاربًا.

وعقب تقنين الإجراءات، وباستهداف المتهم أمكن ضبطه والأداة المستخدمة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، لعرضه على النيابة العامة للتحقيق معه.