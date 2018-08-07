رفاعي.. ساحر الثعابين في شرم الشيخ يأمل في ازدهار نشاطه

المال- خاصيضع ساحر الأفاعي أمير الرفاعي بعضًا من أخطر الثعابين في العالم لتنام بجواره، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.ويقول رفاعي، الذي عمل في تلك المهنة على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب رويترز، إن الأفاعي أصبحت أقرب إليه من بعض أصدقائه من البشر، "عالم الثعابين كبير، ويجب على مدربه

المال- خاص

يضع ساحر الأفاعي أمير الرفاعي بعضًا من أخطر الثعابين في العالم لتنام بجواره، في منتجع شرم الشيخ المطل على البحر الأحمر.

ويقول رفاعي، الذي عمل في تلك المهنة على مدى السنوات الخمس الماضية، بحسب رويترز، إن الأفاعي أصبحت أقرب إليه من بعض أصدقائه من البشر، “عالم الثعابين كبير، ويجب على مدربها أن يتعلم أسرار صيد الثعابين والتحكم فيها.. إذا لم يكن على دراية كافية يمكن أن يتعرض للسم القاتل في أي لحظة”.

يحمل رفاعي كل ثعبان من ذيله ويأرجحه برفق على خلفية موسيقى هندية ناعمة، ثم ينظر مباشرة إلى عينيه قبل أن يلمس رأسه بجبهته ويضعه على الأرض.

ويملك الرجل البالغ من العمر 29 عاما أكثر من 13 ثعابنا، ويأمل في أن يصبح سحر الثعابين صناعة نمو في مصر، حيث تشهد السياحة انتعاشًا بطيئًا بعد سنوات من الركود الناجم عن الاضطرابات السياسية.

وانتعشت صناعة السياحة ، أحد المصادر الرئيسية للعملة الأجنبية في مصر، بشكل تدريجي في الأشهر الأخيرة، حيث ارتفعت عوائدها بنحو مليار دولار في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2018، وهي بمثابة باب رزق لآلاف العمال مثل رفاعي الذين تعتمد أجورهم على تدفق الزائرين.

وقال رفاعي :”آمل أن تتمكن مصر من استضافة عروض دولية لهذا النوع من الاستعراضات.. حينها لن أكون الوحيد الذي يقوم بهذا العمل الجميل .. يمكن أن يجذب هذا المزيد من السياح”.