سيـــاســة

رغم وقفه عالميا .. الصحة : لا زلنا نرى أملا في علاج هيدروكسي لمرضى كورونا

قالت إن"الهيدروكسي ماتشلش من كل بلاد العالم واتشال من بعض بلاد العالم وإحنا لازلنا شايفين منه نتائج مفيدة"،
أحمد صبري 11:55 م, السبت, 30 مايو 20 11:55 م, السبت, 30 مايو 20

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قال الدكتور شريف وديع مستشار وزير الصحة للرعاية العاجلة والطوارئ إن الوزارة لم توقف علاج هيدروكسي كلوريد ضمن بروتوكول علاج المصابين بفيروس كورنا كوفيد 19، موضحا أن الوزارة مازالت ترى فيه أملا لزيادة المناعة بعد أن حصلت على نتائج مفيدة من المرضى الذين تناوله.

وأضاف في مداخلة هاتفية له مع برنامج الحكاية على قناة إم بي سي مصر: “الهيدروكسي ماتشلش من كل بلاد العالم واتشال من بعض بلاد العالم وإحنا لازلنا شايفين منه نتائج مفيدة، فيه ناس كتير بتاخده وجايب نتيجة ومفيش دواء لغاية النهاردة 100% ناجح”.

وأكد أن العلاج ببلازما الدم لمرضى فيروس كورورنا سيكون طفرة كبيرة في مصر، داعيا المواطنين الذين تم شفائهم بالتبرع بالدم للمساعدة في علاج الحالات، موضحا أن العلاج بتلك الطريقة يعطي مناعة أكبر ومجرب منذ 100 عام .

وكانت وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد كشفت السبت عن إتاحة علاج كورونا بأكثر من 320 مستشفى تابعة على مستوى الجمهورية ، بجانب 5400 وحدة صحية بالمحافظات ، فضلا عن إطلاق قوافل طبية تشمل علاج كورونا للمصابين والمخالطين على مستوى المحافظات.

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بقلم أحمد صبري

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